Le vicende degli ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico, desideroso di scoprire come si sono evolute le relazioni nate (o terminate) all’interno del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Silenzio social in vista della puntata speciale

Al momento, agli ex concorrenti del programma non è stato permesso utilizzare i propri profili social per aggiornare i fan sulle rispettive situazioni sentimentali. Questo perché gli sviluppi più importanti verranno svelati in una puntata speciale in onda nelle prossime settimane in prima serata. Una strategia ormai consueta per preservare la suspense e garantire una narrazione coerente fino alla fine della stagione televisiva.

Marco Raffaelli e Denise: solo per la cagnolina

Tra le storie più discusse figura quella della coppia composta da Marco Raffaelli e Denise, usciti insieme dal programma dopo il secondo falò di confronto, ma separatisi circa un mese dopo.

Recentemente, un cliente del B&B di Marco ha pubblicato su TikTok delle foto in compagnia di entrambi, insinuando un possibile riavvicinamento tra i due, visto che si trovavano nello stesso luogo.

Tuttavia, è stata Denise, attraverso il profilo Instagram di un’amica, a smentire prontamente le voci, precisando che gli unici contatti tra lei e Marco riguardano esclusivamente la loro cagnolina in comune e che non si vedono da mesi. Una versione che sembra trovare conferma anche in ulteriori segnalazioni arrivate in rete.

Marco avvistato con Chiara Pompei a Fregene

A rafforzare l’idea che tra Marco e Denise non ci sia più nulla, è arrivata una segnalazione riportata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni: “Marco, domenica scorsa, era alla Rambla di Fregene e ci stava provando con l’ex tronista Chiara Pompei”.

Chiara, secondo la fonte, era arrivata da sola nel locale e ha trascorso gran parte della serata con l’informatore e le sue amiche. Nei video girati quella sera, che non sono stati pubblicati per privacy, si intravede anche Marco accanto a lei. Una coincidenza che lascia poco spazio ai dubbi e suggerisce che Raffaelli stia voltando pagina, almeno sul fronte sentimentale.

In attesa della verità in TV

Nonostante il silenzio imposto sui social, il pubblico non smette di cercare indizi e informazioni sugli ex protagonisti di Temptation Island.

Le segnalazioni, gli avvistamenti e i rumor continuano ad alimentare l’hype, ma per conoscere la verità definitiva sulle coppie bisognerà attendere la puntata speciale, che promette rivelazioni inaspettate e, forse, qualche colpo di scena.