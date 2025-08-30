l conto alla rovescia è iniziato: Temptation Island sta per tornare in prima serata su Canale 5 con una puntata speciale che promette emozioni forti, rivelazioni inedite e momenti imperdibili. Il primo promo ufficiale è stato trasmesso ieri e ha già fatto salire l’hype tra i fan del reality.

Un ritorno attesissimo

Come anticipato da fonti affidabili come Lorenzo Pugnaloni, Dagospia e Fanpage.it, il programma cult dell’estate tornerà con un appuntamento speciale dedicato a ciò che è successo dopo il “mese dopo”. Sarà un’occasione per scoprire:

Chi è ancora in coppia;

Chi ha deciso di chiudere definitivamente la relazione;

Se ci sono stati colpi di scena o riavvicinamenti inaspettati.

Il promo svela grandi sorprese

Nel filmato andato in onda su Canale 5, si sente chiaramente: “Temptation Island vi aspetta con imperdibili novità, grandi sorprese e rivelazioni davvero inaspettate”.

In sottofondo scorrono le immagini delle coppie protagoniste dell’ultima edizione, accompagnate da alcune dichiarazioni misteriose che lasciano intendere che qualcosa di grosso è successo dopo la fine del viaggio nei sentimenti.

Quando andrà in onda lo speciale?

Anche se al momento nel promo compare solo la dicitura “prossimamente”, ci sono già informazioni più precise sulla programmazione:

Le registrazioni sono previste tra il 7 e il 9 settembre 2025 .

sono previste tra il . La messa in onda dovrebbe avvenire tra il 15 e il 17 settembre, sempre in prima serata su Canale 5.

Un format ispirato a “El Debate de las Tentaciones”

Secondo quanto riportato da BlogTVItaliana.it, questa puntata speciale si ispirerà al formato spagnolo “El Debate de las Tentaciones”, una sorta di talk show dove i protagonisti – fidanzati, fidanzate e, se necessario, anche i single – si confronteranno davanti alle telecamere, raccontando ciò che è accaduto lontano dalle telecamere dopo il programma.

Emozioni garantite

Lo speciale di Temptation Island sarà l’occasione per fare il punto definitivo su una delle edizioni più seguite degli ultimi anni. I fan potranno finalmente scoprire la verità dietro le coppie, i sentimenti rimasti o svaniti, e tutte le dinamiche rimaste in sospeso.

Prepariamoci dunque a una serata di forti emozioni, sorprese e verità rivelate. Il viaggio nei sentimenti non è ancora finito…