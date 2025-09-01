Per oltre sei anni, Fabio Maria Damato è stato molto più di un collaboratore per Chiara Ferragni: era il suo braccio destro, general manager di Chiara Ferragni Collection e della TBS Crew, la società che gestisce l’universo imprenditoriale dell’influencer più celebre d’Italia. Un rapporto professionale solido e un’amicizia profonda, che oggi sembrano essere giunti al capolinea, travolti dallo scandalo mediatico e giudiziario noto come Pandoro Gate.

Lo scandalo del Pandoro

Tutto ha inizio con la vicenda legata alla promozione del pandoro Balocco: una campagna pubblicitaria presentata come benefica ma finita al centro di un’indagine per pratiche commerciali scorrette e, successivamente, per truffa aggravata. In prima linea, fin da subito, c’è Chiara Ferragni, che si assume pubblicamente tutte le responsabilità.

Fabio Maria Damato, all’inizio, mantiene il silenzio.

La stoccata di Fedez

La prima crepa pubblica nel rapporto tra Ferragni e Damato emerge nell’aprile 2024, quando Fedez – ex marito di Chiara – interviene durante un’intervista a Belve con Francesca Fagnani. Senza fare nomi, il rapper punta il dito: “Chiara ha sbagliato, ma sono sicuro che non ci sia cattiva fede. Mi dispiace che abbia deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno. Lui è uno solo”.

Un riferimento che in molti hanno interpretato come diretto proprio a Fabio Maria Damato, pur senza mai citarlo esplicitamente.

La replica (Fredda) di Damato

Il mese successivo, in un rapido scambio con una giornalista di Far West, Damato rompe il silenzio con parole misurate: “Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui. È Chiara la persona che parla, è lei il nostro amministratore delegato, io non ho niente da dire su questo”.

Una dichiarazione che segna un evidente distanziamento, sia umano che professionale.

I retroscena di Selvaggia Lucarelli

A gettare benzina sul fuoco arriva anche Selvaggia Lucarelli, che rivela un retroscena inedito: tra Fedez e Damato non ci sarebbe mai stato un vero rapporto. I due, secondo la giornalista, "non si sono mai sopportati". Un dettaglio che dà ancora più peso alle parole del rapper.

Amicizia finita e processo in vista

Fino a pochi mesi fa, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella rubrica "Chicchi di Gossip", Ferragni e Damato avrebbero continuato a sentirsi di nascosto: telefonate e incontri riservati per mantenere viva una collaborazione ormai incrinata. Ma oggi, quella che era una delle relazioni più strette nel mondo della comunicazione digitale italiana, non esiste più.

“Oggi quel rapporto di amicizia non c’è più e i due si preparano ad andare a processo per truffa aggravata, il prossimo 23 settembre, da separati o, se volete, da ex amici”, scrive Parpiglia.