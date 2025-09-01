Sul prestigioso red carpet del Festival di Venezia, due anni fa, Sophie Codegoni riceveva una romantica proposta di matrimonio da Alessandro Basciano. Era il 2022 e per l’influencer quel momento sembrava sancire l’inizio di una favola. Tuttavia, da allora, la loro storia ha preso una piega ben diversa. Oggi, Basciano è accusato di stalking e sottoposto al braccialetto elettronico, mentre Sophie cerca di lasciarsi alle spalle mesi complessi e dolorosi.

Un nuovo inizio in azzurro

Quest’anno, sullo stesso tappeto rosso dove era iniziato tutto, Sophie Codegoni ha deciso di lanciare un forte messaggio di rinascita, scegliendo un abito dal significato profondo. “Quest’anno per il carpet ho optato per un abito azzurro. Per diversi motivi: per me è un colore puro, angelico, ma allo stesso tempo intenso. Può essere il colore del cielo, del mare, dell’infinito. Rappresenta per me una nuova partenza pacifica e serena, due parole che racchiudono un nuovo messaggio che voglio fare emergere”, ha dichiarato sui social.

Ma il messaggio di Sophie va ben oltre il colore dell’abito. Con un tono maturo e riflessivo, ha aggiunto: “Voglio in qualche modo salutare con un orgoglioso sorriso la ragazzina dalla chioma bionda e dalle mise più pop, fare pace con i ritocchini ringraziandoli di avermi creato un alibi di apparente sicurezza nei momenti di insicurezza”.

E conclude con una nota potente: “L’azzurro oggi vuole rappresentare una seconda possibilità che do a me stessa, ma allo stesso tempo un’intensa scossa motivazionale di ricominciare: voglio celebrare e accogliere una nuova vita con la maturità di una donna, mamma, che ad oggi si sente una persona forte pronta per voltare pagina”.

Look da diva e taglio rétro

A impreziosire il look di Codegoni è un’acconciatura definita come un mosso morbido anni ’60, scelta per esaltare la sua bellezza naturale e accompagnare l’eleganza dell’abito celeste. Il risultato è un’immagine più consapevole e sofisticata, in perfetto contrasto con le versioni più pop e irriverenti del passato.

Un incontro inaspettato: Jacob Elordi

Naturalmente, la presenza di Sophie Codegoni a Venezia ha attirato anche un po’ di sano gossip. Durante la serata, l’influencer ha avuto un incontro ravvicinato con l’attore Jacob Elordi, appena tornato single dopo la rottura con Olivia Jade.

Nelle sue stories su Instagram, Sophie ha commentato divertita: “Dal vivo è ancora più bono”, mentre una sua amica, vedendolo, non ha resistito e gli ha gridato: “Sposami!”. Sophie, scherzando, ha aggiunto: “Ha parlato per tutte noi”.