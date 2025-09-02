A poche settimane dal suo debutto come concorrente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso sorprende tutti con un annuncio inaspettato: la celebre conduttrice partenopea ha deciso di aprire un canale YouTube tutto suo.

Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, è arrivata la conferma ufficiale della partecipazione di Barbara d’Urso al talent show di Rai 1, che torna in onda a fine settembre sotto la conduzione di Milly Carlucci. Per celebrare i 20 anni della trasmissione, la padrona di casa ha composto un cast d’eccezione e tra i protagonisti, oltre a tanti volti noti, ci sarà anche la famosa ex volto Mediaset.

Mentre il pubblico attende con curiosità di vedere come Barbara d’Urso affronterà questa nuova avventura in pista, la conduttrice ha deciso di ampliare la sua presenza nel mondo dello spettacolo lanciando un nuovo progetto digitale. Con un post pubblicato sui suoi profili social, Barbara ha annunciato l’apertura di un canale YouTube, che nei prossimi giorni sarà arricchito con contenuti esclusivi e inediti.

La stessa Barbara d’Urso ha dichiarato: “Ho aperto il mio canale YouTube! Per il momento è vuoto ma presto arriveranno i primi contenuti che, sono sicura, vi piaceranno molto. Saranno inaspettati”.

Questo nuovo progetto segna un’ulteriore evoluzione della carriera di Barbara d’Urso, che sembra voler conquistare anche il pubblico digitale con video originali e sorprese. Resta quindi da vedere quali novità riserverà la presentatrice nei suoi prossimi contenuti online.