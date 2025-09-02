La loro amicizia è nata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Raffaello Tonon e Luca Onestini hanno subito instaurato un legame profondo, capace di resistere al tempo, alla distanza e alle differenze di vita. Strade diverse, legame indissolubile

Nonostante oggi Raffaello e Luca abbiano scelto percorsi molto diversi, il loro rapporto rimane saldo. Raffaello Tonon ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi al lavoro di oste in una vineria a Cattolica, mentre Luca Onestini prosegue la sua carriera nei reality. Di recente, inoltre, l’ex vippone ha pubblicato una canzone intitolata Chat Gpt, ispirata alla fine della sua storia con Alexa Genesis.

Dalla noia televisiva alla passione per il vino

A spingere Raffaello a lasciare il piccolo schermo è stata soprattutto la noia: “Il lavoro in tv mi impegnava poche ore a settimana e spesso mi annoiavo”, ha confessato in un’intervista rilasciata a Fanpage. Per questo motivo ha scelto di collaborare con una cantina romagnola, riscoprendo così una nuova passione e un ritmo di vita più appagante.

Pur riconoscendo di aver meritato maggiori opportunità nel mondo televisivo, Raffaello sottolinea che la vera ricchezza di quell’esperienza è stata l’amicizia con Luca.

Un rapporto che va oltre ogni definizione

Parlando del loro legame, Raffaello è molto chiaro: “Per me Luca è come un figlio. Entrando nella Casa non cercavo amicizie, ma a volte il caso regala le cose più belle”.

Per loro è fondamentale confrontarsi nella privacy, lontani dai social: “Parliamo a casa, a tavola, con la tv spenta. Da amico gli dico cosa penso delle sue scelte e della fidanzata. Lui mi chiama, ci sentiamo spesso. Essendo più giovane, un giorno si prenderà cura anche di me”.

Un sostegno prezioso anche da lontano

Quando Luca ha deciso di lavorare all’estero, in Spagna, Raffaello ha capito cosa significa mettere da parte i propri bisogni per il bene di un altro: “Mi dispiaceva quando partiva, perché ci divertiamo e ci conosciamo profondamente. Ma sapevo che era giusto così”.

Nonostante la distanza, la loro amicizia continua a essere una fonte di forza e affetto reciproco: “Facciamo tanto l’uno per l’altro, ed è una cosa davvero bella”.