Abbiamo imparato a conoscere Mario Adinolfi durante la sua partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, dove il noto giornalista si è classificato secondo, alle spalle di Cristina Plevani.

Il suo percorso da naufrago è stato tutt’altro che semplice: la sua condizione fisica gli ha spesso impedito di prendere parte alle prove come gli altri concorrenti. Nonostante le difficoltà, Adinolfi è riuscito a perdere peso, anche in modo significativo. Tuttavia, al ritorno in Italia, ha dovuto affrontare un malore dovuto al drastico cambiamento fisico.

Durante la permanenza in Honduras, il giornalista è stato oggetto di critiche da parte di molti telespettatori, che lo accusavano di aver ricevuto trattamenti di favore. A queste accuse, Adinolfi ha risposto con decisione durante un’intervista rilasciata a Fanpage: "Ho letto che qualcuno mi ha definito ‘macigno privilegiato’ su un importante quotidiano di questo Paese. Sfido una persona qualsiasi a caricarsene altre tre sopra – perché questo significa pesare 225 kg”.

Ma la vera sorpresa è arrivata durante l’ultima puntata di Casa Lollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni. In un estratto dell’intervista pubblicato su Instagram, Mario Adinolfi ha fatto una rivelazione inaspettata: il suo sogno è diventare opinionista a Uomini e Donne.

"Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva – questa ovviamente non l’ho mai detto – è fare Tini Canzino. Io vorrei essere Tini Canzino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tini Canzino lo è per Tina".

Un’ambizione insolita per un personaggio come lui, che ammette con ironia anche i suoi limiti: "Magari qualcosina, a me scappa di dirla, no? Qualcosina magari la direi in più. Però, se posso dire: qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne".