A partire da mercoledì 10 settembre, torna su RealTime una delle trasmissioni più discusse e amate degli ultimi anni: “Matrimonio a Prima Vista”, il reality show in cui tre coppie di sconosciuti decidono di affidarsi al giudizio di tre esperti per trovare l'anima gemella... sposandosi senza essersi mai visti prima.

Un cambiamento importante nel team degli esperti

La quindicesima edizione del programma porta con sé una novità significativa: lo storico esperto Mario Abis, sociologo presente sin dalle prime edizioni, lascia il suo posto. A sostituirlo sarà la psicologa clinica Giulia Davanzante, che affiancherà la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto nel difficile compito di abbinare le coppie.

In anteprima su Discovery+

Anche se la nuova stagione andrà in onda su RealTime a partire dal 10 settembre, i primi episodi sono già disponibili su Discovery+, dove sono stati presentati i sei protagonisti pronti a mettersi in gioco in questo esperimento unico nel suo genere.

Le coppie protagoniste della quindicesima edizione

Melissa Cicciari e Matteo Conca

Melissa Cicciari , 28 anni, vive a Varedo ed è estetista . Ha un forte legame con la sua famiglia e ama dormire e fare shopping. Negli ultimi anni ha vissuto un importante cambiamento fisico, che ha migliorato il suo rapporto con il corpo.

Matteo Conca, 34 anni, è di Bollate e lavora come logistic manager. Ha un ottimo rapporto con la madre, le zie e la sorella, specialmente dopo la scomparsa del padre nel 2020. La sua grande passione è il calcio.

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio

Roberta Bordonaro , 34 anni, originaria di Caltanissetta ma residente a Milano , lavora come clinic manager . È molto legata ai genitori, che considera un esempio di vero amore, e ha un fratello più giovane. Ama leggere, cucinare, ascoltare musica e portare a spasso la sua cagnolina.

Dario Del Vecchio, 37 anni, è di Bari ma vive anch'egli a Milano, dove lavora come operatore grafico per eventi sportivi. Ha perso il padre nel 2016 ed è molto legato alla madre. Le sue passioni includono lo sport, i motori e il canottaggio.

Roberta Murano e Luca Merlo