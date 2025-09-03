Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Stefano De Martino fa davvero sul serio con Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi, reduce da un’estate intensa tra la Sardegna e il suo tour teatrale, ha trascorso momenti di autentico romanticismo con la sua nuova compagna prima di tornare a Roma per registrare le nuove puntate del programma di Rai1.

Le immagini pubblicate in esclusiva da Chi non lasciano spazio a dubbi: tra Stefano e Caroline l’intesa è palpabile. I due sono stati fotografati a Cala Romantica, a Porto Cervo, in atteggiamenti teneri e complici. Non c'è istante in cui De Martino non cerchi uno sguardo, una carezza o un bacio della giovane compagna. Una relazione che sembra basarsi su affetto sincero, protezione reciproca e fiducia.

Nonostante la violazione della sua privacy – un episodio che lo ha profondamente turbato – Stefano ha scelto di affrontare il momento difficile stringendosi attorno a Caroline e alla sua famiglia. Era consapevole che la sua notorietà avrebbe acceso i riflettori su ogni sua nuova relazione, ma non si aspettava che la sua intimità potesse essere così brutalmente invasa.

Il settimanale rivela anche che De Martino, quando ha iniziato a frequentare Caroline Tronelli lo scorso giugno, era certo che non si trattasse del solito flirt passeggero. «Se incontrerò la persona giusta, ve ne accorgerete», aveva detto tempo fa. E così è stato. Con Caroline, ha deciso di abbassare le difese.

Le immagini della coppia in barca in Sardegna hanno fatto il giro delle copertine: sorrisi, abbracci e sguardi innamorati. I due si conoscono da anni – Stefano è amico di famiglia della ragazza – e questa familiarità ha permesso alla relazione di crescere in modo naturale e profondo. Lei conosce ogni sfumatura del conduttore, dai suoi pregi alle sue fragilità.

Per Stefano De Martino, questa relazione rappresenta una ventata di stabilità e completezza in un periodo della sua vita in cui la priorità è stata divisa tra carriera e paternità. Ora, accanto a Caroline Tronelli, sembra aver trovato finalmente un nuovo equilibrio.