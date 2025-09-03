A cura di Annalisa Accardo

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Stefano De Martino fa davvero sul serio con Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi, reduce da un’estate intensa tra la Sardegna e il suo tour teatrale, ha trascorso momenti di autentico romanticismo con la sua nuova compagna prima di tornare a Roma per registrare le nuove puntate del programma di Rai1.

Le immagini pubblicate in esclusiva da Chi non lasciano spazio a dubbi: tra Stefano e Caroline l’intesa è palpabile. I due sono stati fotografati a Cala Romantica, a Porto Cervo, in atteggiamenti teneri e complici. Non c'è istante in cui De Martino non cerchi uno sguardo, una carezza o un bacio della giovane compagna. Una relazione che sembra basarsi su affetto sincero, protezione reciproca e fiducia.

Nonostante la violazione della sua privacy – un episodio che lo ha profondamente turbato – Stefano ha scelto di affrontare il momento difficile stringendosi attorno a Caroline e alla sua famiglia. Era consapevole che la sua notorietà avrebbe acceso i riflettori su ogni sua nuova relazione, ma non si aspettava che la sua intimità potesse essere così brutalmente invasa.

Il settimanale rivela anche che De Martino, quando ha iniziato a frequentare Caroline Tronelli lo scorso giugno, era certo che non si trattasse del solito flirt passeggero. «Se incontrerò la persona giusta, ve ne accorgerete», aveva detto tempo fa. E così è stato. Con Caroline, ha deciso di abbassare le difese.

Le immagini della coppia in barca in Sardegna hanno fatto il giro delle copertine: sorrisi, abbracci e sguardi innamorati. I due si conoscono da anni – Stefano è amico di famiglia della ragazza – e questa familiarità ha permesso alla relazione di crescere in modo naturale e profondo. Lei conosce ogni sfumatura del conduttore, dai suoi pregi alle sue fragilità.

Per Stefano De Martino, questa relazione rappresenta una ventata di stabilità e completezza in un periodo della sua vita in cui la priorità è stata divisa tra carriera e paternità. Ora, accanto a Caroline Tronelli, sembra aver trovato finalmente un nuovo equilibrio.