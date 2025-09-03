Il Vitoria-Gasteiz FesTVal, evento chiave per l’industria audiovisiva spagnola, ha ospitato l’apertura con due volti noti: Sebastián Gallego e Oriana Marzoli. Ogni anno, il festival riunisce reti televisive, produttori, creatori e giornalisti per presentare le anteprime e le nuove uscite del panorama audiovisivo. Quest’anno, l’attenzione si è concentrata su Mediaset Infinity, la nuova piattaforma digitale di Mediaset Spagna, che ha presentato i suoi format più innovativi, segnando un passo importante verso il rafforzamento dell’intrattenimento online.

Mediaset Infinity e la strategia digitale

Durante l’evento tenutosi all’Europa Conference Center, Alberto Carullo, Direttore Generale Televisione e Digitale di Mediaset Spagna, ha sottolineato la portata strategica di questa nuova piattaforma: “Si tratta di un impegno fermo per la longevità dei contenuti digitali”. Sono state annunciate 11 nuove produzioni, che spaziano dai reality e dating show a fiction internazionali e programmi derivati dalla televisione tradizionale, disponibili in chiaro.

"El loco amor": un dating show per la Generazione Z

Tra le novità spicca "El loco amor", un dating show che vuole rivoluzionare il genere. Il programma si propone di offrire uno spazio aperto a tutte le identità e orientamenti sessuali, in cui due single avranno tempo e modo di conoscere tre candidati ciascuno, senza fretta né regole rigide. Il format punta a valorizzare emozioni autentiche, connessioni vere e rompere con i cliché televisivi, rivolgendosi soprattutto alla Generazione Z.

Le parole di Sebastián Gallego e Oriana Marzoli

Telecinco ha intervistato in esclusiva Sebastián Gallego e Oriana Marzoli per scoprire i dettagli di questa nuova avventura. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha spiegato il suo ruolo di collaboratrice e il tocco personale che intende portare al format, convinta che la sua essenza sarà un elemento chiave per la riuscita dello show. Sebastián, dal canto suo, ha sottolineato come la freschezza e la naturalezza dei giovani concorrenti siano l’aspetto che più lo affascina, e ha anticipato che il set sarà un luogo intimo e caldo, diverso dai tradizionali reality.

Amore, esperienze e consigli

Durante l’intervista, Oriana Marzoli ha condiviso la sua visione dell’amore, segnata da esperienze intense e momenti di crescita, che l’hanno aiutata a entrare in empatia con le storie degli altri. L’ex vippona ha lanciato un messaggio chiaro ai futuri concorrenti: vivere l’esperienza senza paura del giudizio degli altri, in piena autenticità. Questo spirito è al centro di "El loco amor", che mira a rompere con le aspettative preconfezionate del pubblico.

Un amore senza regole

Infine, sia Sebastián Gallego che Oriana Marzoli hanno evidenziato come il programma si distingua per la sua volontà di eliminare le regole rigide dell’amore televisivo. Il format vuole aprire la strada a relazioni più libere, autentiche e varie, lontane dai copioni tradizionali.