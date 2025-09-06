La tredicesima edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, ha riscosso un enorme successo, appassionando milioni di telespettatori con le storie e i colpi di scena delle coppie protagoniste. Ora, a distanza di mesi, cresce la curiosità del pubblico: cosa sarà accaduto davvero ai fidanzati dopo la fine del programma?

Il silenzio post-reality

Come da contratto, i concorrenti hanno dovuto mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata, evitando di pubblicare aggiornamenti sui social. Questo ha alimentato ancora di più l’attesa e il mistero attorno ai loro percorsi sentimentali.

Gli avvistamenti e i rumors

Nonostante il silenzio, alcuni indizi non sono passati inosservati:

Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri sono stati paparazzati insieme, facendo pensare a una frequentazione in corso.

e sono stati paparazzati insieme, facendo pensare a una frequentazione in corso. Sonia Barrile e Simone Margagliotti sembrano invece sempre più distanti, nonostante la gravidanza di lei.

e sembrano invece sempre più distanti, nonostante la gravidanza di lei. Flavio Ubirti, tentatore molto discusso, sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, al via dal 22 settembre.

La data dello speciale

La risposta a tutte le domande arriverà molto presto: lunedì 15 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda lo speciale “Temptation Island e poi… e poi…”, dove scopriremo il destino delle coppie che hanno reso indimenticabile questa edizione.

Cosa aspettarsi

Lo speciale racconterà cosa è successo ai protagonisti lontano dalle telecamere, se le coppie sono riuscite a ricucire i rapporti o se hanno definitivamente preso strade diverse. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del programma, che potranno finalmente avere risposte alle tante domande rimaste in sospeso.