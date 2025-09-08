Belén Rodriguez e Cecilia Rodriguez sono tornate a far parlare di sé, ma non solo per la loro fama nel mondo dello spettacolo e della moda. Dopo mesi di silenzio e voci di un presunto allontanamento, le due sorelle sembrano muoversi tra momenti di distanza e segnali di riconciliazione, soprattutto legati al lavoro e alla famiglia.

Il ritorno insieme per HINNOMINATE

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Belén e Cecilia si rivedranno questa settimana per un importante impegno legato alla loro linea di abbigliamento, HINNOMINATE. Si tratta della prima occasione pubblica in cui le sorelle si incontrano da marzo, quando si erano viste l’ultima volta.

Per Belén sarà un momento significativo, perché potrà finalmente abbracciare il pancione di Cecilia, che diventerà madre a ottobre.

Il silenzio sui social: distanza o formalità?

Nonostante l’incontro pubblico, sui social continua a non esserci traccia di interazioni tra le due: niente like, commenti o messaggi, ma resta il follow reciproco. Questo ha alimentato le voci di un nuovo allontanamento, soprattutto dopo che Cecilia non era presente al compleanno di Luna Mari, figlia di Belén, e non ha interagito nemmeno in occasione del compleanno di suo marito, Ignazio Moser.

I segnali di un possibile riavvicinamento

Dopo settimane di tensione, però, qualcosa sembra lentamente cambiare. A fine luglio, infatti, Belén ha pubblicato una foto insieme a Cecilia sull’account ufficiale del brand HINNOMINATE, mostrando un’immagine di unità e complicità. Un piccolo segnale positivo per i fan, che desiderano vedere le sorelle di nuovo unite.

Il futuro: la nascita di una nuova vita come possibile collante

Molti pensano che la nascita della prima figlia di Cecilia e Ignazio potrebbe essere l’occasione definitiva per mettere da parte i dissapori e rinsaldare il legame familiare. L’affetto che lega le due sorelle, dopotutto, va ben oltre qualsiasi difficoltà temporanea.