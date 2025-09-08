Fiocco azzurro per Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini! La coppia ha annunciato con grande emozione la nascita del loro primo figlio, Gabriele, condividendo la lieta notizia sui social.

Dopo aver raccontato passo dopo passo i momenti più significativi della gravidanza, i due neo-genitori hanno scelto la semplicità per comunicare l’arrivo del loro bambino. Sul profilo Instagram di Michelle, è infatti apparsa una tenerissima storia con un peluche, un palloncino azzurro con la scritta “Benvenuto Gabriele”, e una frase che racchiude tutta la gioia del momento:

“A casa con il nostro piccolino”, accompagnata da un cuore azzurro.

Nei mesi scorsi, Ignazio e Michelle avevano anche condiviso un simpatico aneddoto legato a una visita medica. In un primo momento, i medici avevano comunicato loro che aspettavano una bambina, che avrebbero voluto chiamare Bianca. Tuttavia, durante un esame successivo, è emersa la sorpresa: non si trattava di una femminuccia, bensì di un maschietto! Una scoperta che ha divertito e intenerito entrambi, felici in ogni caso di accogliere un bambino o una bambina nella loro famiglia.

La gravidanza è proseguita senza intoppi e, ora, la coppia può finalmente stringere tra le braccia il loro piccolo Gabriele, circondati dall’affetto di amici, familiari e fan che li seguono con entusiasmo.