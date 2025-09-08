Dopo settimane di attesa e curiosità da parte dei fan, Benjamin Mascolo, ex membro del celebre duo Benji & Fede, ha finalmente svelato un dettaglio importantissimo sulla gravidanza della moglie, Greta Cuoghi: il sesso del loro primo figlio.

Qualche settimana fa, il cantante aveva annunciato la dolce attesa tramite un post su Instagram, condividendo una tenerissima foto in cui compare accanto alla moglie, con il pancione in primo piano. A corredo dell’immagine, una dedica carica di emozione:

"È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso. Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te".

Un messaggio che ha toccato il cuore di migliaia di follower, ma che in quella occasione non rivelava ancora il sesso del bebè.

Il grande annuncio: "È una femmina!"

Nelle scorse ore, Benji ha finalmente condiviso un nuovo post, svelando che lui e Greta aspettano una bambina. Nella foto pubblicata sul suo profilo, compaiono una serie di palloncini rosa e, al centro, una grande lettera A, che lascia intuire anche l'iniziale del nome scelto per la piccola.

Ad accompagnare l’immagine, un altro pensiero profondo e commovente, che celebra non solo la futura paternità, ma anche l’importanza dell’amore e dell’unione familiare: "Finché ci sarà un marito che ama sua moglie e un padre che ama sua figlia, l’uomo avrà bisogno della donna e la donna dell’uomo. Non vediamo l’ora di conoscerti piccola A".