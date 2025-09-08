Dopo il successo dello scorso anno, Mediaset ha deciso di riportare in onda This Is Me, il programma-evento andato in onda su Canale 5 per celebrare i venticinque anni di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, l’edizione 2025 sarà profondamente diversa rispetto alla precedente, sia nei contenuti che negli intenti.

Lo scorso anno, infatti, This Is Me si era focalizzato sugli ex concorrenti più celebri di Amici, con tre puntate condotte da Silvia Toffanin, durante le quali erano stati intervistati e celebrati alcuni dei volti più iconici del talent show. Erano rimasti esclusi solo pochi nomi di rilievo, come Stefano De Martino, Angelina Mango, Valerio Scanu e Marco Carta.

Per evitare un effetto déjà-vu dovuto alla ripetizione di ospiti già presenti, la produzione ha deciso di mantenere il format ma cambiarne completamente il focus.

Da Amici a uno sguardo più ampio: celebrazione della TV, musica e sport

Come anticipato da Davide Maggio sul suo sito, l’edizione 2025 di This Is Me non sarà più uno spin-off celebrativo legato a Amici, ma un vero e proprio omaggio a grandi protagonisti italiani della TV, della musica e dello sport.

Al timone resterà Silvia Toffanin, confermata alla conduzione, mentre la produzione sarà ancora una volta affidata a Maria De Filippi e alla sua casa di produzione Fascino.

Le puntate previste saranno tre:

Nella prima puntata si celebrerà il mondo dello spettacolo con una protagonista d’eccezione: Lorella Cuccarini , che festeggerà 40 anni di carriera .

si celebrerà il mondo dello con una protagonista d’eccezione: , che festeggerà . La seconda puntata sarà dedicata alla musica , con un omaggio alla grande Ornella Vanoni .

sarà dedicata alla , con un omaggio alla grande . Nella terza puntata, spazio allo sport con Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano.

Tanti altri ospiti e un ordine ancora da definire

Come sottolineato da Davide Maggio, l’ordine delle puntate potrebbe non corrispondere a quello annunciato. Inoltre, anche se i tre protagonisti principali saranno Cuccarini, Vanoni e Del Piero, è previsto l’intervento di numerosi altri ospiti, pronti a condividere aneddoti, emozioni e momenti speciali della loro carriera.

Le registrazioni si terranno a Roma entro ottobre 2025, in vista della messa in onda su Canale 5.