Fedro Francioni, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello, si racconta senza filtri in un’intervista a Fanpage.it.

“Sto benissimo, faccio una super vita”

Fedro non ha dubbi: “Sto benissimo. Lavoro il giusto, guadagno il giusto e riesco a godermi la vita senza dover lavorare 12 ore al giorno. Mi diverto, anche se la vita ovviamente non regala sempre solo gioie”.

Dopo 15 anni di relazione con la sua ex compagna, oggi vive a Cittadella, vicino al figlio di 9 anni: “Mi sono separato due anni fa. Ora sono qui per stare vicino a lui”.

Da 21 anni su Radio Piterpan

“Il programma è nato per caso”, racconta Fedro. “Ero in Veneto per fare altro, ho incontrato l’editore che mi ha proposto di fare radio. Doveva essere un mese di prova, sono passati 21 anni”. Il programma in onda da lunedì a venerdì è diventato uno sfogatoio per gli ascoltatori. Una sorta di confessionale radiofonico che ha costruito attorno a lui una notorietà nuova, diversa da quella televisiva.

“Non ho mai cercato una radio nazionale”

A chi gli chiede se abbia mai voluto passare a una radio nazionale, Fedro risponde secco: “No, non cambierei radio. In un network non puoi permetterti la libertà che abbiamo noi. Meglio essere autentico che riempirsi la bocca con un nome famoso”.

Il Grande Fratello? “Una scommessa persa”

Fedro partecipò alla terza edizione del Grande Fratello, nel 2003. “Non cercavo celebrità. Ho fatto i provini per una scommessa persa con un’amica. Non ambivo a fare carriera nello spettacolo”. Eppure, quell’esperienza gli ha dato notorietà. “Mai negato una foto, un autografo. Ma dopo 20 anni in Veneto, molti mi conoscono più per la radio che per il GF. Soprattutto i giovani, che magari nemmeno erano nati all’epoca”.

“Essere al centro dell’attenzione? Preferisco di no”

Paradossalmente, Fedro sostiene di non cercare la ribalta: “Forse proprio perché non cerco attenzioni, finisco per riceverle”. Un atteggiamento che si riflette anche nella sua carriera: ha detto molti "no", anche a proposte importanti.

“Ho perso occasioni per pigrizia”

“Il mio difetto più grande? La pigrizia. Ho avuto occasioni anche in tv e nei network nazionali, ma spesso non le ho colte perché non avevo voglia di cercare, di fare pubbliche relazioni. Se devo dire a uno che è un cog***ne, lo faccio. Questo mi ha fatto perdere delle opportunità, lo ammetto”.

Un altro stile di vita

A 56 anni, Fedro conduce una vita fuori dagli schemi: “Mi sento come un ventenne. Oggi mi sono svegliato a mezzogiorno, ieri ero a una festa in spiaggia fino alle 3. La mia ultima fidanzata aveva 28 anni. Non voglio imitare mio padre: lui era un geologo, mia madre biologa. Io ho provato a fare geologia, ma ho capito che lo studio non era per me”.

“Il GF di oggi non ha nulla a che vedere con quello di allora”

Fedro è critico verso le edizioni più recenti del reality: “Il Grande Fratello è peggiorato, ma anche noi siamo peggiorati. Oggi qualunque cosa dici può scatenare un caso mediatico. Io verrei cacciato all’istante per quello che dissi e feci allora”. Per lui, il GF degli inizi aveva una sua purezza: “Eravamo persone prese dalla strada, era un fenomeno di costume. Oggi sembra tutta finzione”.

Rapporto con il figlio e il passato da gieffino

“Mio figlio non mi chiede spesso del GF. Ogni tanto vede qualche video, ma ho l’impressione che non ami molto quella versione del padre. Anche se ha senso dell’ironia”.

Lo screzio con Luca Argentero

A proposito della presunta lite con Luca Argentero, anche lui ex gieffino, Fedro chiarisce: “È stato tutto montato dai media. In un’intervista dissi che non eravamo più amici per un episodio che mi aveva deluso, ma era una delle cento cose che avevo raccontato. È diventato il titolo e da lì è scoppiato il caso. Non ci sentiamo da una vita”.