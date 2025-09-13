Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne sono iniziate da qualche settimana, ma i fan del dating show di Maria De Filippi hanno notato un dettaglio insolito: al momento sono stati presentati solo due tronisti ufficiali, ovvero Flavio Ubirti, ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, e la giovane Cristiana Anania.

Un numero ridotto rispetto agli scorsi anni, che ha alimentato la curiosità dei telespettatori in attesa dell’annuncio di un nuovo o una nuova tronista. E proprio in queste ore è arrivata un’indiscrezione bomba lanciata dal sempre informatissimo Lorenzo Pugnaloni.

Secondo quanto riportato, il nuovo tronista potrebbe essere proprio Rosario Guglielmi, volto noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island.

Chi è Rosario Guglielmi? Dalla crisi con Lucia al trono

Rosario aveva partecipato al docu-reality insieme alla fidanzata Lucia Ilardo, con l’obiettivo di chiarire le rispettive intenzioni sul futuro della coppia. Se da un lato Lucia cercava rassicurazioni sul loro rapporto, dall’altro Rosario era titubante all’idea di una possibile convivenza.

Durante il soggiorno nei villaggi, Lucia si era avvicinata a uno dei single, generando una reazione immediata in Rosario, che chiese un falò di confronto anticipato. I due uscirono insieme dal programma, ma la pace fu breve.

Rottura definitiva e nuove opportunità

Una volta fuori dal programma, la relazione tra Rosario e Lucia è naufragata a causa della crescente gelosia di lui, convinto che la fidanzata avesse sviluppato un reale interesse per il tentatore. A confermare i suoi timori è stato l’incontro post-programma con Filippo Bisciglia, durante il quale Rosario scoprì che Lucia aveva incontrato il tentatore anche fuori dal programma.

La scoperta portò a un litigio acceso e alla rottura definitiva della relazione.

Rosario sul trono? Ecco cosa sappiamo

Secondo le voci raccolte da Pugnaloni, Rosario Guglielmi sarebbe pronto a sedere sul trono rosso di Uomini e Donne. Un’indiscrezione che ha entusiasmato il pubblico, conquistato dalla maturità e dalla sincerità dimostrate dal giovane durante Temptation Island.

Al momento, non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte della redazione, ma tutti gli indizi sembrano andare in quella direzione. Nessun segnale di un possibile ritorno con Lucia, e Rosario si è mostrato disponibile ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Appuntamento al 15 settembre: nuove rivelazioni in arrivo

Tutti i dettagli sulla fine della relazione tra Rosario e Lucia verranno svelati nella puntata speciale Temptation Island – E poi…, in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 15 settembre. Potrebbe essere proprio in quell’occasione che verrà ufficializzato il nuovo percorso di Rosario nel dating show di Maria De Filippi.

Per ora, non ci resta che attendere le prossime registrazioni di Uomini e Donne per scoprire se davvero Rosario Guglielmi salirà sul trono e sarà pronto a rimettersi in gioco alla ricerca del vero amore.