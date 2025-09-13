Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto flirt fra Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché scelta di Daniele Paudice, e Raimondo Todaro, l’ex professore di Amici reduce dalla separazione da Francesca Tocca.

Il rumor è stato prontamente smentito non solo dal ballerino professionista (ne abbiamo parlato QUI), ma anche dalla stessa Gaia Gigli. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha infatti repostato sul suo profilo social una storia Instagram di Todaro, aggiungendo l’ironica didascalia:

“Piacere mio, la tua nuova compagna”.

Nuove frequentazioni per Gaia Gigli

Dopo la fine della relazione con l’ex tronista di origini campane, però, il cuore di Gaia sembrerebbe essere nuovamente impegnato. Stando a quanto trapelato sui social, la giovane donna starebbe frequentando Josh Rossetti, fratello dell’ex tentatrice ed ex gieffina della diciassettesima edizione del Grande Fratello, Greta Rossetti. Un utente anonimo ha inviato a Deianira Marzano alcuni movimenti social dei due che farebbero presupporre una frequentazione in corso.

Chi è Josh Rossetti?

Josh Rossetti in passato era stato legato per un breve periodo a Monia La Ferrera, altra ex gieffina. Successivamente, la scorsa estate, era apparso accanto a Maika Randazzo.