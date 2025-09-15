Mancano meno di due settimane alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality show che festeggia quest’anno i suoi 25 anni di vita. La prima puntata andrà in onda su Canale 5 lunedì 29 settembre, con la conduzione di Simona Ventura.

Un ritorno alle origini: cast 100% Nip

Questa edizione promette un ritorno alle origini, con un cast formato esclusivamente da concorrenti “nip”, ovvero persone completamente estranee al mondo dello spettacolo e dei social. Una scelta che punta a riportare spontaneità e autenticità all’interno della Casa.

Addio agli opinionisti tradizionali: il nuovo panel

Nelle ultime ore è emerso un retroscena importante: per questa edizione non saranno previsti opinionisti tradizionali in studio. Al loro posto, come ha annunciato Davide Maggio, ci sarà un panel formato da tre ex storiche protagoniste del reality, che commenteranno le vicende della Casa puntata dopo puntata.

Secondo le indiscrezioni rivelate da Amedeo Venza, le scelte sarebbero ricadute su Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione, Floriana Secondi, vincitrice della terza, e Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione.

Conferme e incertezze: cosa aspettarsi

Nonostante queste novità, secondo Lorenzo Pugnaloni non ci saranno altri opinionisti a fianco di Simona Ventura, ma solo le tre ex gieffine. Tuttavia, il mondo del gossip è sempre in fermento e non si esclude che nelle prossime settimane possano arrivare ulteriori aggiornamenti ufficiali.

L’attesa per il debutto

Il pubblico è già in fermento e attende con ansia il ritorno del reality, che promette di regalare emozioni forti grazie a un cast nuovo e una formula rivisitata. La prima puntata sarà trasmessa lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5: non resta che prepararsi a varcare la Porta Rossa.