Tra poco più di un mese tornerà in onda Belve, il programma di interviste d’autore condotto da Francesca Fagnani. La nuova stagione promette colpi di scena, con ospiti di grande richiamo e interviste senza filtri. In rete, intanto, circolano già i primi nomi dei possibili protagonisti.

Il sogno di Francesca Fagnani: intervistare Barbara D’Urso

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, la conduttrice ha un sogno particolare: intervistare Barbara D’Urso. Un desiderio che ora potrebbe concretizzarsi, soprattutto perché la celebre conduttrice Mediaset sbarcherà in Rai e sarà anche concorrente di Ballando con le stelle. Parpiglia ha spiegato: “Adesso è quasi svanito il patto anti D’Urso tra Mediaset e Rai, quindi si apre davvero uno spiraglio per la Fagnani”.

Possibile colpaccio: Rocio Muñoz Morales a Belve?

Non solo Barbara D’Urso potrebbe essere ospite di Belve. Sempre Parpiglia, nella sua rubrica Chicchi di Gossip, ha suggerito che anche Rocio Muñoz Morales potrebbe concedere un’intervista esclusiva a Francesca Fagnani.

“Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano la versione di Rocio Muñoz Morales. Insieme a Barbara D’Urso potrebbe essere il colpo in apertura della nuova stagione del programma”.

Lo scorso luglio, Rocio aveva smentito alcune dichiarazioni di Raoul tramite il suo avvocato, mentre nelle ultime apparizioni pubbliche ha preferito mantenere il silenzio, spiegando: “Sto bene, ma so solo io cosa ho dentro. Al contrario del mio ex, io preferisco non parlare. Il mio silenzio non deve essere letto come qualcosa di strano, non mi sto nascondendo, voglio solo rispettare e tutelare le mie figlie”.

La sfida nella scelta degli ospiti: le parole di Francesca Fagnani

Alla presentazione dei palinsesti Rai, Francesca Fagnani ha spiegato a SMS News Quotidiano quale sia la parte più complessa nella realizzazione di Belve: la selezione degli ospiti. “La parte più delicata è proprio quella di individuare i personaggi giusti. L’ospite sbagliato significa una puntata sbagliata. Cerco sempre di scegliere ospiti identitari rispetto al titolo”.

La conduttrice ha anche lasciato intendere di avere dei nomi nel cassetto, ma di non volerli rivelare per non “spaventare” gli eventuali protagonisti. “Cosa vedrete nella nuova edizione? In realtà non lo so nemmeno io, ma lavoriamo per il massimo gradimento del pubblico che ci segue con affetto”.