Circa un mese fa, Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram una splendida notizia: è in dolce attesa del suo primo figlio.

Alessia ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello, all’epoca condotta da Barbara D’Urso, che si distinse per la sua breve durata di soli 49 giorni, con la vittoria finale di Alberto Mezzetti.

Durante la sua esperienza nella Casa, Alessia trovò anche l’amore con il coinquilino Matteo Gentili. La loro relazione continuò anche al di fuori del programma tra alti e bassi, per poi concludersi definitivamente nel 2019.

Negli anni successivi, Alessia Prete ha saputo costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato con successo come influencer e si è affermata come speaker radiofonica per RDS.

Una nuova storia d’amore

Dopo la fine della storia con Matteo, Alessia ha ritrovato la felicità accanto a Alessandro, il compagno con cui oggi condivide il grande sogno della maternità.

L’annuncio della gravidanza è arrivato sui social con un video simpatico e creativo: i due futuri genitori abbandonano i calici per sollevarne due ben diversi... dei biberon! Il tutto accompagnato da una dolce didascalia: “Abbiamo notizie: presto saremo in tre”.

È un maschietto!

Qualche giorno dopo il primo annuncio, Alessia aveva pubblicato un video in cui lei e Alessandro scoprivano il sesso del loro bebè. Tuttavia, hanno deciso di mantenere il segreto per amici e follower… almeno fino a poco fa.

Nelle ultime ore, infatti, la coppia ha finalmente condiviso il momento del gender reveal, svelando così a tutti che stanno aspettando un maschietto, che si chiamerà Roberto.

Una gioia incontenibile

Nelle storie Instagram, Alessia Prete ha condiviso tutta la sua emozione per questa nuova fase della sua vita, dedicando parole dolcissime al suo compagno: “Che bel viaggio ci aspetta. Questo poteva succedere solo con te, lo so da sempre. Ti amo, vita mia”.