Il Grande Fratello sta per tornare e, a sorpresa, quest’anno ci sarà una novità importante nel format: non ci saranno opinionisti ufficiali accanto a Simona Ventura. A chiarire la situazione è stato Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, che ha svelato la scelta definitiva della conduttrice.

Simona Ventura guida il programma da sola

Secondo Parpiglia, Simona Ventura ha deciso che quest’anno non ci sarà alcun opinionista ufficiale. “Simona Ventura ha deciso il nome dell’opinione al GF e sarà: NESSUNO. Proprio così. (…) In studio ci sarà solo Simona a guidare il timone del programma senza nessuna spalla. Fake tutti gli altri nomi messi in giro. Questa la scelta fin dall’inizio”.

Una decisione sorprendente che punta tutto sulla forza comunicativa della stessa conduttrice, senza affiancarla da figure fisse di supporto.

Tre ex gieffini come “commentatori esperti”

Nonostante l’assenza di opinionisti ufficiali, ci saranno comunque tre ex concorrenti del Grande Fratello che assumeranno il ruolo di “commentatori esperti”. Anche se il termine potrebbe sembrare simile a quello di opinionista, al momento non è chiaro quale sia la reale differenza.

Gabriele Parpiglia ha confermato il rumor anticipato da Davide Maggio sulla presenza di tre ex gieffini in studio, sottolineando però che non svolgeranno il classico ruolo di opinionisti, ma si limiteranno a commentare le vicende dei concorrenti.

Il primo commentatore esperto: Ascanio Pacelli

La prima figura confermata è Ascanio Pacelli, storico concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, andata in onda con la conduzione di Barbara D’Urso. FanPage ha svelato in esclusiva la sua presenza, che rappresenta un gradito ritorno per gli appassionati di quella stagione del reality.

Il sito riporta: “FanPage ha appreso che sarà Ascanio Pacelli, ex concorrente della quarta edizione del reality, ad affiancare la presentatrice in studio nel ruolo di opinionista esperto”.

Resta il mistero sugli altri due commentatori

Per quanto riguarda gli altri due “commentatori esperti”, l’identità rimane ancora top secret. La produzione sembra intenzionata a scegliere volti iconici e amati delle passate edizioni del reality. Tra i nomi in lizza, si fa spesso il nome di Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, molto popolare negli ambienti Mediaset e spesso indicata come possibile candidata.