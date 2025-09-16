Maika Randazzo, ex tentatrice di Temptation Island, è stata protagonista di un servizio andato in onda nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene, firmato da Stefano Corti. Il servizio, intitolato “Occhi spakkanti”, ha messo in scena un esperimento sociale che ha coinvolto diversi personaggi famosi, tra calciatori, politici e influencer.

Lo scandalo Bova e l’idea dell’esperimento

Il servizio prende spunto dallo scandalo che ha coinvolto l’attore Raoul Bova, indicato come una delle “vittime” della trappola ideata dall’influencer. Proprio da questa vicenda nasce l’idea di verificare quanto sia semplice, nell’era dei social network, essere adescati tramite messaggi diretti su Instagram.

Maika Randazzo, ora influencer, ha quindi inviato messaggi a diversi VIP, spesso sposati o impegnati in relazioni, per testare le loro reazioni. L’obiettivo era dimostrare come, dietro a un semplice messaggio, possano nascondersi insidie e potenziali rischi di ricatto.

Le reazioni dei VIP: tra tentazioni e fedeltà

Molti dei destinatari dei messaggi non hanno ceduto alla tentazione, rifiutando proposte di cenare o partire per una vacanza con la ragazza. Tra questi spicca la figura di Stefano Bettarini, ex calciatore e volto noto della televisione, che sui social ha confermato di non aver mai risposto ai messaggi di Maika.

Su Instagram, Bettarini ha commentato il servizio con queste parole: “Basterebbe non risponderle come ho fatto io quando ti scrive in privato. ESIGO PREMIO FEDELTÀ”. Un messaggio chiaro e ironico che sottolinea l’importanza della fedeltà, anche nell’era digitale.

Interessante anche il caso di un calciatore che, per non essere scoperto dalla partner, ha utilizzato un profilo falso per scrivere a Maika, evidenziando il livello di attenzione e cautela adottata per nascondere comportamenti potenzialmente scorretti.

Il ruolo di Maika Randazzo e il messaggio del servizio

Maika Randazzo ha fatto parte dell’edizione 2024 di Temptation Island come tentatrice, guadagnandosi notorietà per il suo avvicinamento a Lino Giuliano. Oggi lavora come influencer e, con questo esperimento sociale, ha voluto mettere in luce una problematica sempre più diffusa: la facilità con cui, sui social, è possibile cadere in trappole che possono mettere a rischio relazioni e reputazioni.