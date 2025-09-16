Dopo settimane di silenzio, Stefano De Martino ha finalmente commentato i cali d’ascolto di Affari Tuoi e la tanto chiacchierata “sfida a distanza” con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che non gli ha risparmiato qualche frecciatina. Chi si aspettava una risposta polemica, però, rimarrà deluso.

In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore napoletano ha mantenuto un tono pacato e professionale: “Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada: alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare. La cosa bella è che, grazie a questi due negozi, quella strada è molto affollata”.

Affari Tuoi: un format che cambia in corsa

De Martino ha anche parlato della sua esperienza quotidiana alla guida di Affari Tuoi, sottolineando la possibilità di crescere insieme al programma: “Una trasmissione quotidiana ti dà un'opportunità unica: cambiare in divenire. Puoi raddrizzare il tiro, cambiare piccole cose”.

Un cambiamento che ha portato anche a un’evoluzione del pubblico di riferimento: “Sono contento di aver cambiato target: dalle ragazze alle nonne in un attimo! La cosa più bella è fare compagnia alle persone anziane, far parte della loro giornata”.

Una carriera in crescita: “Adesso mi chiamano conduttore”

Infine, De Martino ha riflettuto sulla propria carriera, felice di essere ormai riconosciuto nel ruolo di conduttore, pur mantenendo sempre un equilibrio tra tv e teatro: “La mia salvezza è l’alternanza tra teatro e tv. Sono entusiasta di ricominciare! Nell’ultimo anno è cambiata la carta d’identità: ora le persone dicono che sono un conduttore — anche se è ancora una cosa che mi sorprende”.