Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island e poi… e poi… (clicca QUI per scoprire cos’è successo). Lo speciale dedicato alle coppie dell’ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è stato visto da 2.804.000 spettatori con uno share del 20.2%.

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 15 settembre 2026 riportati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 15 settembre 2025, su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ha interessato 2.301.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Temptation Island E poi… E poi… ha conquistato 2.804.000 spettatori con uno share del 20.2%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 1.073.000 spettatori pari al 7.3%. Su Italia1 The Foreigner incolla davanti al video 820.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Autodifesa di Caino segna 419.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 664.000 spettatori (5.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 709.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ottiene 347.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy raduna 467.000 spettatori con il 2.9%.