Dopo lo speciale di lunedì sera di Temptation Island, che ha visto un confronto acceso tra Rosario e Lucia, e la clamorosa registrazione di Uomini e Donne in cui il trono di Rosario è saltato prima ancora di cominciare, arriva un'altra svolta nella vicenda.

Ai microfoni di LolloMagazine è intervenuto Andrea Marinelli, il tentatore con cui Lucia avrebbe avuto un flirt durante l’estate. Attraverso la sua agenzia, la Alex Model di Firenze, Andrea ha deciso di chiarire la sua posizione, rispondendo pubblicamente alle accuse e tensioni degli ultimi giorni.

Le prime dichiarazioni di Andrea Marinelli

Ecco le parole di Andrea, rilasciate prima delle ultime rivelazioni in studio: “I rapporti con Lucia sono fermi a quando ci siamo visti. Nei giorni successivi ci siamo sentiti per un brevissimo periodo, ma senza l’intenzione di fare un passo avanti. Come dice lei, l’interesse tra noi non era sentimentale ma più fisico, chi per un motivo chi per un altro.

Ho visto due parti nella puntata: da un lato Lucia, che a mio parere si è resa conto di aver perso una persona con principi e valori; dall’altro Rosario, esausto per comportamenti di cui era all’oscuro e che non lo rappresentano…”.

E ancora: “Il trono sarebbe stato un’opportunità di riscatto per un ragazzo che ha sofferto molto. Se questa sofferenza è stata causata anche da me, me ne dispiace, perché Rosario mi sembra una persona solida e pragmatica, un po’ come me. È stato coraggioso nell’accettare quella proposta, perché non è facile riaprirsi avendo ancora i cerotti sul cuore”.

Dopo Temptation Island… e la registrazione di Uomini e Donne: la nuova stoccata

Ma la tensione è salita ulteriormente dopo quanto successo a Uomini e Donne nella registrazione di ieri. Andrea Marinelli ha infatti rincarato la dose con parole ancora più taglienti: “E poi arriva la notizia, che ridimensiona la considerazione che avevo di Rosario e mi fa ridere il comportamento di Lucia. Quando parlai davanti alle telecamere raccontando cosa era successo tra noi, lei mi chiamò insultandomi dicendo che non avrei dovuto farlo. E ora? Ora lo ha fatto lei".

Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei… questo sì che mi fa ridere”.