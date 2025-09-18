Una nuova concorrente è pronta a varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello. Dopo Matteo Azzali, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Omer, anche Francesca, la cosiddetta “romana de Roma”, si prepara a portare la sua storia intensa e piena di emozioni all'interno della casa più spiata d’Italia.

Il programma, condotto da Simona Ventura, continua a puntare sulle storie di vita vera per creare un racconto che emoziona e coinvolge il pubblico da casa.

Francesca è una donna forte e carismatica. Nonostante la giovane età, è già madre di due figli ormai grandi, con i quali ha costruito un rapporto solido basato sulla fiducia e la complicità. “Per loro non sono solo una mamma, ma anche un’amica”, ha raccontato durante la clip di presentazione.

Alle spalle, però, una storia familiare difficile e purtroppo comune a molti: quella di una famiglia che sembrava perfetta, fino a quando un sospetto ha cambiato tutto. Un appostamento e poi la conferma: Francesca ha scoperto di essere stata tradita.