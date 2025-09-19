l countdown per la nuova edizione del Grande Fratello è ormai agli sgoccioli: il reality longevo d’Italia tornerà su Canale 5 lunedì 29 settembre 2025, con una nuova rosa di concorrenti pronti.

Dopo i primi cinque nomi ufficializzati — Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Jonas Pepe, Omer Elomari e Francesca — pochi istanti fa Simona Ventura, al timone di questa edizione, ha annunciato il sesto inquilino della Casa più spiata d’Italia.

Chi è Giulio, il nuovo concorrente del Grande Fratello

Si chiama Giulio, è un medico, e porta con sé una storia che promette di emozionare il pubblico. Dopo anni di studio e sacrifici, Giulio è riuscito a realizzare il sogno di diventare medico. Ma il momento che gli ha davvero cambiato la vita è stato l’incontro con una bambina durante un’esperienza umanitaria in Africa.

"Lì ho capito cos’è davvero importante", ha raccontato nel video di presentazione trasmesso durante l’annuncio.

Giulio è single, ma non è alla ricerca di una donna che lo segua: "Voglio una donna che sia sempre un passo avanti a me", ha detto, lasciando intendere di avere gusti ben precisi e una visione moderna delle relazioni.

"È lui l’uomo perfetto?", ha chiosato Simona Ventura. "Di sicuro nella Casa sarà un osso duro per tanti".