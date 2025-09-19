Helena Prestes e Shaila Gatta tornano sotto i riflettori, ma questa volta in un contesto completamente diverso: sono infatti due delle protagoniste di The Fifty, il nuovo reality show targato Amazon Prime Video. Dopo la loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, dove si erano distinte per una rivalità piuttosto accesa, sembra che le due abbiano deciso di voltare pagina.

A rivelare i primi retroscena sul programma è stato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, fornendo anticipazioni succose ma decisamente sorprendenti per chi si aspettava scintille sentimentali.

“Per chi sperava in scandali amorosi... beh, questa volta resterà a bocca asciutta: zero flirt, zero drammi sentimentali. Sia Helena che Shaila hanno puntato tutto su strategia e gioco pulito", ha scritto Pugnaloni.

Una scelta che spiazza, considerando i precedenti televisivi delle due, ma che sembra aver dato i suoi frutti. Se da un lato potrebbe mancare un po' di “pepe romantico”, dall’altro il reality non avrebbe affatto deluso in quanto a colpi di scena e dinamiche competitive.

Helena Prestes: spirito guerriero e tante vittorie

In particolare, Pugnaloni si è soffermato su Helena Prestes, anticipando una performance da vera protagonista: "Proprio su Helena abbiamo delle anticipazioni niente male: spirito combattivo, tanta grinta e una determinazione invidiabile. Pare che abbia dato filo da torcere a tutti, vincendo gran parte delle sfide di squadra (e non solo)”.

Insomma, anche senza drammi sentimentali, il reality promette di essere ricco di tensioni, rivalità ben piazzate e momenti di puro intrattenimento.

Un nuovo capitolo per due volti noti della TV

L’alleanza ritrovata tra Helena e Shaila potrebbe sorprendere i fan di vecchia data, ma segna anche l’inizio di un nuovo percorso televisivo per entrambe, lontano dalle polemiche e più orientato alla competizione vera e propria.