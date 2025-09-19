La vita sentimentale di Belén Rodríguez continua ad attirare l’attenzione del pubblico e dei media. Dopo una lunga serie di flirt e relazioni finite sotto i riflettori, la showgirl argentina sembra aver ritrovato la serenità accanto a un uomo lontano dal mondo dello spettacolo: Stefano Belingardi Clusoni, architetto di successo e volto noto nel suo settore.

Un bacio in Sardegna svela la nuova relazione

Il primo indizio di questa nuova fiamma è arrivato a fine agosto, quando Belén è stata fotografata in Sardegna mentre si scambiava baci appassionati proprio con Belingardi Clusoni. A confermare il legame è stata poi la presenza dell’uomo in una foto di gruppo pubblicata da Belén su Instagram, scatto che non è passato inosservato ai fan più attenti.

La conferma del settimanale Oggi

A mettere il timbro ufficiale su questa nuova storia d’amore è stato il settimanale Oggi, che ha parlato di una relazione che “procede a gonfie vele”. Non solo: secondo la rivista, Belén non avrebbe alcuna intenzione di tenere nascosto il suo amore, al punto che “sbandiera ai quattro venti il suo ennesimo nuovo amore”.

Chi è Stefano Belingardi Clusoni?

Classe 1987, Stefano Belingardi Clusoni è un architetto milanese, fondatore dello studio BE.ST (Belingardi Stefano Architects). È molto apprezzato nel suo ambito professionale, ma ha sempre mantenuto un profilo basso al di fuori del lavoro. Su Instagram conta circa 6.000 follower, ma non è un habitué del gossip o dei salotti televisivi.

Questa caratteristica lo rende una figura molto diversa rispetto ai precedenti partner di Belén, spesso personaggi pubblici o provenienti dal mondo dello spettacolo.