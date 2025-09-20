Con grande sorpresa dei suoi fan, Greta Rossetti, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, si è mostrata sui social con le labbra visibilmente meno gonfie rispetto al passato. Un cambiamento che non è passato inosservato e che lei stessa ha voluto spiegare in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Le labbra si stanno sgonfiando, ci vorranno ancora un paio di giorni”

Nel breve filmato condiviso con i suoi follower, Greta ha parlato apertamente del trattamento a cui si è sottoposta per ridurre il volume delle labbra: “Voglio ringraziarvi per i tantissimi messaggi che mi state scrivendo. Le labbra tutto bene, si stanno sgonfiando, ovviamente ci vorrà qualche giorno. Già un pochettino si sono sgonfiate, però ci vorranno 2-3 giorni. Non saranno totalmente… non vi aspettate che saranno totalmente bellissime, perché vabbè… a parte che io, soprattutto quello sotto, ce l’ho sempre avuto bello carnoso. Quello sopra non tanto”.

Greta ha anche rivelato un dettaglio importante e delicato: in passato le sarebbe stato iniettato olio di silicone a sua insaputa, una sostanza difficile da rimuovere.

“Io, per chi mi segue, sa che ho dentro purtroppo l’olio di silicone che è quello che a mia insaputa mi hanno messo. Quello lo posso togliere solo tagliandomi, cosa che io non farò perché non ho intenzione di farmi un taglio in bocca. Già secondo me con la ialuronidasi si toglie tutto il filler in eccesso e possiamo arrivare ad ottimi risultati. Ma già ora si vede che si sta rimpicciolendo un pochettino”.

“Per anni ho cercato di migliorarmi, ma avevo smesso di riconoscermi”

Greta Rossetti ha anche condiviso le motivazioni più profonde che l’hanno spinta a fare questo passo indietro, rivolgendosi direttamente al suo pubblico con parole cariche di sincerità: “Ho deciso di creare questo video prima per voi che per me. Perché so che tante di voi mi seguono da tempo, e tutte siamo passate nel periodo dove non ci vedevamo al meglio. Sì, parlo di quei momenti in cui non ci piacciamo, in cui proviamo a sistemarci, a migliorarci, anche con qualche piccolo ritocchino. Ma come per tutte le cose, serve equilibrio. E quando si esagera, il rischio è quello di rovinarsi. Proprio com’è successo a me”.

L’ex gieffina ha ammesso di aver attraversato una fase in cui i ritocchi estetici l’avevano portata a non riconoscersi più: “Per anni ho cercato di migliorarmi, ma alla fine ho finito per non riconoscermi più. Non è stato facile ammetterlo, né tantomeno trovare il coraggio di fare un passo indietro. Ma oggi, finalmente, l’ho fatto”.

“La bellezza autentica nasce dal rispetto per se stessi”

Nel suo messaggio, Greta ha voluto lanciare un messaggio forte, soprattutto a tutte le donne che la seguono e che possono trovarsi nella stessa situazione: “I giudizi fanno male. Lo so bene, ci sono passata più e più volte. Ti segnano, ti condizionano, ti spingono a cambiare anche quando magari non ce n’è davvero bisogno. Ma purtroppo viviamo in un mondo dove il giudizio è sempre dietro l’angolo, e proprio per questo dobbiamo imparare a trovare sicurezza in noi stesse”.

Conclude il suo racconto definendo questa scelta come un atto d’amore verso sé stessa, ribadendo l’importanza della consapevolezza: “È stato un grande passo, un atto di amore verso me stessa. Perché migliorarsi sì, ma con consapevolezza. E spero che il mio percorso possa farvi riflettere, senza giudizi, solo con tanta sincerità verso noi stessi. La bellezza autentica non si costruisce nell’eccesso, ma nel rispetto di sé”.