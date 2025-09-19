Dopo mesi contraddistinti da tensioni e incomprensioni vissute durante l’ultima edizione del Grande Fratello, le due ex protagoniste dell’ultima edizione del reality show, Helena Prestes e Shaila Gatta, si ritrovano fianco a fianco nel nuovo show targato Amazon Prime Video, The Fifty.

Un'occasione che, contro ogni previsione, si è trasformata in un’opportunità di riconciliazione tra le due.

Fine delle ostilità tra Helena e Shaila

Nonostante i trascorsi burrascosi tra le mura della Casa più spiata d’Italia, Helena e Shaila sembrano aver deciso di seppellire l’ascia di guerra. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe stata proprio Shaila Gatta a rompere il ghiaccio, confidando alla collega brasiliana alcuni retroscena sulla fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato (ne abbiamo parlato QUI).

Helena e l’amore con Javier Martinez

Sul fronte sentimentale, invece, Helena Prestes continua a vivere un momento particolarmente intenso. Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, la modella brasiliana sarebbe ancora follemente innamorata di Javier Martinez.

“Anche ieri sera, tra una sfida e l’altra, ha confessato che non vede l’ora di tornare da lui perché le manca tantissimo – ha scritto Pugnaloni –. Un amore che, a quanto pare, sopravvivrà alla distanza”.

Una dichiarazione che conferma quanto il legame tra i due sia forte, nonostante gli impegni televisivi e i chilometri che li separano.