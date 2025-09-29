Il Grande Fratello torna stasera su Canale 5 con la nuova edizione e una sorpresa: nel cast ci sarà anche Francesco Rana. A svelare la sua partecipazione non è stata Mediaset, ma il giornalista Davide Maggio, che aveva già anticipato la presenza di Grazia Kendi.

Chi è Francesco Rana

Francesco Rana ha 29 anni, è nato a Terlizzi, in provincia di Bari, e vive a Giovinazzo, dove lavora come agente della Polizia Locale. Sin da bambino, il suo sogno era intraprendere questa carriera, e nel tempo ha coltivato anche una forte passione per lo sport, in particolare pallavolo e calcio. È grande tifoso dell’Inter.

Nonostante il suo lavoro, il suo profilo già attivo su un portale di casting suggerisce che non disdegni il mondo dello spettacolo.

Gli altri concorrenti annunciati

Al cast si aggiungono altri partecipanti già annunciati:

Matteo Azzali – pugile

– pugile Anita Mazzotta – piercer

– piercer Omer Elomari – siriano

– siriano Francesca Carrara – “mamma cornuta dal compagno”

– “mamma cornuta dal compagno” Giulio Carotenuto – dentista

– dentista Grazia Kendi

Jonas Pepe – modello (probabile)

Al momento i nomi confermati sono 8, ma in totale entreranno nella casa 12 concorrenti.

Il profilo del cast

I partecipanti hanno un’età compresa tra i 18 e i 50 anni, con storie e esperienze personali diverse. Come anticipato da Simona Ventura, saranno rappresentate tutte le aree geografiche italiane, dal sud al nord, e saranno inclusi anche italiani di seconda generazione.