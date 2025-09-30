Neanche il tempo di varcare la soglia della porta rossa che la nuova edizione del Grande Fratello, partita lunedì 29 settembre, ha già acceso l’entusiasmo dei fan sui social. I cosiddetti “shippers” sono subito all’opera per “spingere” la prima possibile coppia all’interno della Casa.

Basta dare una rapida occhiata su X (ex Twitter) per scoprire che alcuni utenti stanno “sponsorizzando” una possibile ship tra Benedetta Stocchi (che si è lasciata andare ad una confessione spiazzante) e Giulio Carotenuto. Altri utenti, invece, ritengono che il loro avvicinamento sia una strategia studiata ad arte per ottenere una clip durante la prossima puntata.

Chi è Benedetta Stocchi

Benedetta Stocchi, 23 anni, nata il 14 dicembre 2001 e cresciuta a Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, ha debuttato nel reality con un sorriso aperto e un’ironia tagliente. Il suo ingresso nella Casa è stato ufficializzato in diretta durante la prima puntata del 29 settembre.

Nonostante la giovane età, Benedetta ha già scelto l’indipendenza: vive da sola e lavora a tempo pieno, sei giorni su sette, dietro il bancone della norcineria di famiglia, un mestiere che ama profondamente più della moda, sua altra grande passione. “Mi diverto di più a tagliare i salumi”, ha dichiarato con orgoglio.

In paese la chiamano affettuosamente “la norcina più bella d’Italia”, e non mancano le voci che le attribuiscono anche un certo fascino da “spaccacuori”. Nel 2017 è stata eletta Miss Nemi, distinguendosi per personalità e presenza scenica.

La sua partecipazione al reality è stata annunciata in modo spettacolare: Simona Ventura è entrata a sorpresa nella salumeria di Nemi per comunicarle la sua nuova avventura. Ora resta da vedere se Benedetta resterà fedele alle sue certezze o si lascerà travolgere dalle dinamiche della Casa.

Chi è Giulio Carotenuto

Giulio Carotenuto, 29 anni, originario di Torre Annunziata, colpisce subito per il sorriso: è infatti odontoiatra di professione. La passione per la medicina è di famiglia, con padre e sorella entrambi medici.

Cinque anni fa, durante un viaggio a Zanzibar, Giulio ha vissuto un momento cruciale quando ha soccorso una ragazza affetta da una grave malattia che le impediva di mangiare. “Ho deciso di operarla e quell’intervento le ha salvato la vita”, racconta Giulio, che da quel momento ha deciso di dedicare parte della sua vita ad aiutare gli altri.

Solare e sorridente, Giulio si definisce un intrattenitore e tra le sue passioni ci sono il canto e la cucina. Single, si descrive come un “galantuomo” e un attento corteggiatore, ammettendo di adorare il flirt.

Desideroso di portare la propria verve nella Casa, non teme le sfide e spera di potersi mettere a nudo davanti al pubblico.

Cosa succederà nella Casa?

Con questi due profili così diversi ma altrettanto interessanti, il pubblico di Grande Fratello 2025 resta in attesa di vedere se la loro possibile coppia sarà autentica o solo un gioco per attirare l’attenzione. Nel frattempo, i fan continuano a seguire con attenzione ogni loro gesto, pronti a tifare per la nascita della prima vera coppia di questa nuova edizione.