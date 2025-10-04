Al Grande Fratello sono iniziate le prime dinamiche sentimentali. Dopo aver passato una notte insieme a Benedetta Stocchi, Giulio Carotenuto ha deciso di fare un passo indietro, prendendo le distanze dalla coinquilina.

Giulio prende le distanze da Benedetta

Il dentista, entrato da pochi giorni nella Casa, aveva mostrato un forte interesse per Benedetta, fatto di sguardi, coccole e momenti di vicinanza. Sembrava l’inizio di una coppia, ma Giulio ha chiarito i suoi dubbi confidandosi con Grazia Kendi: “La spensieratezza che c’è stata è finita stanotte. L’ho capita solo come un’amica. Ho sbagliato, ho fatto un passo che potevo evitare perché non sono sicuro se quella persona mi interessa davvero”.

Il nuovo interesse: Anita

Archiviata (almeno per ora) la conoscenza con Benedetta, Giulio sembra avere già puntato un’altra concorrente: Anita Mazzotta. Nelle ultime ore, infatti, le sue attenzioni si sono spostate su di lei, con parole che hanno fatto discutere: “Con te sento una connessione particolare, l’ho sentita dal primo momento che ti ho vista. Io con le persone che hanno sofferto, con le persone che sono riuscite a ripartire, ho spesso questa cosa”.

A differenza di Benedetta, però, Anita non sembra – almeno per ora – ricambiare con lo stesso trasporto, mantenendo un atteggiamento più distaccato.

Un triangolo in vista?

Il pubblico si chiede ora se quello tra Giulio, Benedetta e Anita possa diventare il nuovo triangolo amoroso della Casa. Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi sviluppi all’interno del Grande Fratello.