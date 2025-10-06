Il sogno dichiarato di Francesca Fagnani potrebbe presto realizzarsi… ma con un colpo di scena inaspettato. Da tempo la conduttrice di Belve, programma cult di Rai 2, ha espresso il desiderio di avere in studio Maria De Filippi, figura iconica della televisione italiana e regina indiscussa di Mediaset.

“Proprio perché sono sua grande fan – ha detto Fagnani – mi piacerebbe averla in studio, una donna che da vent’anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone… La De Filippi ha detto: ‘non sono una psicologa, sono una che ascolta’ e sono sulla stessa linea”.

Questa dichiarazione non è rimasta inascoltata. Secondo quanto riportato da Adnkronos, Maria De Filippi avrebbe finalmente accettato l’invito, e sarà presente al debutto della nuova stagione di Belve, in onda a partire dal 28 ottobre 2025 su Rai 2.

Non una semplice ospite: Maria De Filippi sarà presenza fissa

La vera sorpresa però arriva da un’esclusiva di Affaritaliani.it: la conduttrice di Uomini e Donne e C’è Posta per Te non sarà protagonista di una singola puntata, né salirà sul celebre sgabello per un’intervista. Al contrario, De Filippi assumerà un ruolo fisso all’interno del programma, in tutte e sette le puntate della nuova edizione.

Una decisione che rivoluziona le dinamiche di Belve, noto per le sue interviste senza sconti e per il taglio psicologico con cui Francesca Fagnani scandaglia la vita e la carriera dei suoi ospiti. La presenza continuativa di Maria De Filippi fa immaginare un format rinnovato, con elementi inediti che potrebbero affiancarsi alle tradizionali interviste.

“Noblesse oblige – scrive Affaritaliani –. La sua non sarà una presenza come tutte le altre… la Fagnani si sarà inventata qualcosa di particolare, di originale appunto. Qualcosa che sia fuori dagli schemi”.

Cosa farà Maria De Filippi a Belve?

Per ora, il ruolo esatto di Maria De Filippi resta avvolto nel mistero. Non è ancora chiaro se parteciperà alle interviste, se commenterà i dialoghi, o se avrà una rubrica autonoma. Quel che è certo è che la sua partecipazione rappresenta un evento eccezionale per la televisione italiana: una star di Mediaset protagonista su Rai 2, in un programma tra i più graffianti e liberi del panorama attuale.

Anche per questo, cresce l’attesa per la nuova edizione di Belve, che si comporrà di cinque puntate “classiche” e due spin-off sotto il titolo “Belve Crime”, un esperimento che unisce cronaca e psicologia.