La seconda puntata della 19ª edizione del Grande Fratello, andata in onda lunedì 6 ottobre 2025 su Canale 5, è stata una serata ricca di colpi di scena e discussioni accese, soprattutto intorno al concorrente Giulio Carotenuto, odontoiatra di Torre Annunziata, finito sotto i riflettori per il suo comportamento ambiguo all’interno della Casa.

L’avvicinamento controverso tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi

Al centro delle polemiche c’è stato il rapporto tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Durante la diretta, la conduttrice Simona Ventura ha voluto affrontare l’argomento, evidenziando come l’atteggiamento di Giulio non abbia convinto né i telespettatori né i coinquilini.

In particolare, è stata Anita Mazzotta, piercer milanese, a sollevare dubbi: dopo aver saputo che Giulio aveva dormito con Benedetta, la sera seguente si sarebbe avvicinato proprio a lei con avances, definendola il suo “prototipo di donna”. Queste parole hanno scatenato le critiche delle altre concorrenti, che hanno accusato Giulio di aver cercato di approcciarsi a tutte le donne nella Casa.

Giulio Carotenuto si difende: “Ho sbagliato, ma non sono calcolatore”

Sotto pressione per le accuse e le nomination ricevute, Giulio Carotenuto ha scelto di confrontarsi con i compagni di avventura subito dopo la puntata.

Interrogato sulle critiche di Anita Mazzotta e di Francesca Carrara, che lo hanno accusato di una strategia calcolata, il medico ha ammesso di aver commesso degli errori, ma ha voluto chiarire le sue intenzioni: “Sono stato frainteso. Ho sbagliato. Non lo faccio perché sono calcolatore, non lo faccio per gioco, lo faccio per impulso”.

Il consiglio della mamma di Simone De Bianchi: “Sii autentico”

Dopo lo sfogo di Giulio, la mamma di Simone De Bianchi lo ha invitato a riflettere sull’importanza di proseguire il percorso nel reality in modo sincero e senza troppe strategie: “Spero che tu ti renda conto che io, qui dentro, sono uno che non finge e che non fingerà mai”.