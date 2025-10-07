La seconda puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 6 ottobre, si è aperta con un momento di forte tensione: il protagonista è stato Matteo Azzali, maestro di boxe, che nei giorni scorsi aveva minacciato di abbandonare la Casa a causa di problemi di convivenza con gli altri concorrenti.

Le difficoltà di Matteo Azzali al GF

Durante la puntata, Matteo Azzali ha avuto l’occasione di spiegare le sue ragioni. Nei giorni precedenti aveva accusato alcuni inquilini di comportarsi come "bestie", ma ha chiarito meglio le sue parole: "Bisogna avere un minimo di disciplina, con un minimo di regole si può stare bene. Il mio era solo un modo di dire, mi riferivo a quelli più rumorosi che non portano rispetto verso chi dorme".

A difendere i più giovani è intervenuta Donatella Mercoledisanto, che ha replicato con tono pacato: "Si volevano solo divertire".

La ramanzina di Simona Ventura

A quel punto è intervenuta la conduttrice, Simona Ventura, che ha mostrato un filmato in cui Azzali chiedeva apertamente di essere nominato. Un gesto che lei non ha apprezzato: "Questo non è un atteggiamento da vero sportivo", ha detto con fermezza.

Matteo ha provato a giustificarsi, spiegando che: "La mia motivazione è che se mi viene detto che sono fuori luogo perché non faccio balletti, allora chiedo di nominarmi. Non vengo qui a recitare una parte".

La scelta di Matteo

La conduttrice ha quindi lanciato un ultimatum al concorrente: "Prosegui con convinzione, oppure lascia il gioco. Se molli, te ne pentirai per tutta la vita", ha detto Simona Ventura.

Dopo un momento di riflessione, Matteo Azzali ha scelto di restare nella Casa. Ha promesso di affrontare le prossime settimane con un nuovo spirito, mostrandosi più aperto e disponibile a partecipare alle attività proposte dal programma.