La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha lasciato tutti senza parole. Dopo 17 anni di amore, la coppia ha annunciato la separazione tramite due messaggi pubblicati nelle storie di Instagram, confermando che la decisione è stata presa di comune accordo, senza traumi apparenti.

Un amore nato nel 2007

Era il 2007 quando Filippo e Pamela si sono conosciuti. Da allora, la loro relazione è stata solida, tanto che, pur non essendosi mai sposati, hanno sempre dichiarato di sentirsi come marito e moglie. Per anni sono stati una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo italiano.

L'intervento di Maria De Filippi

La notizia della rottura ha scosso non solo i fan, ma anche persone vicine alla coppia. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, la conduttrice Maria De Filippi – molto legata a entrambi – avrebbe tentato di riavvicinarli. Il magazine pubblica anche delle foto esclusive di una cena estiva in cui erano presenti proprio Maria De Filippi, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Un chiaro segnale di un ultimo tentativo da parte della regina di Uomini e Donne e produttrice di Temptation Island, programma che aveva contribuito ad accrescere la popolarità della coppia.

Un addio inevitabile

Nonostante l'intervento di Maria, la rottura è arrivata comunque. A distanza di poche settimane da quella cena, Filippo e Pamela hanno confermato la separazione, lasciando l’amaro in bocca a chi ha sempre creduto nella loro storia.