La terza puntata del Grande Fratello 2025 andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto ci sono Omer Elomari, l’ex pugile professionista Matteo Azzali e il medico Giulio Carotenuto, finito al centro delle polemiche per il suo comportamento nella Casa.

Rasha Younes si espone su Giulio Carotenuto

La nuova concorrente Rasha Younes, ospite nel Tugurio, ha commentato il comportamento di Giulio Carotenuto. La ragazza non ha apprezzato il suo avvicinamento a Benedetta Stocchi e ha dichiarato: "Se si comportasse con me come ha fatto con Benedetta, mi darebbe molto fastidio".

Rasha ha spiegato di preferire relazioni più lente e graduali, anche in amicizia. Per questo, i continui baci e abbracci di Giulio sono per lei prematuri.

Le opinioni degli altri concorrenti

Gli altri partecipanti hanno reagito in modo differente:

Matteo Azzali concorda con Rasha , sottolineando di non amare il contatto fisico immediato.

non percepisce gli abbracci di come una mancanza di rispetto verso . Domenico D’Alterio difende il medico, spiegando che inizialmente può sembrare esuberante e arrogante, ma con il tempo mostra un lato sensibile ed empatico.

Grande Fratello: tensioni e dinamiche nella Casa

Con l’avvicinarsi della terza puntata, le tensioni tra i concorrenti aumentano. Il comportamento di Giulio Carotenuto sarà uno dei temi principali della serata, insieme al televoto che vede a rischio Omer Elomari, Matteo Azzali e lo stesso Giulio.

La convivenza nella Casa continuerà a mettere in luce le diverse personalità, e la posizione di Rasha Younes rispetto al medico campano sembra già delineata.