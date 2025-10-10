Pierpaolo Monzillo, giovane ballerino di Amici 25, ha emozionato il pubblico durante la seconda registrazione pomeridiana della nuova edizione. Il ragazzo si è commosso dopo la sua esibizione sulle note di “Volevo Essere Un Duro” di Lucio Corsi, mostrando una sensibilità che va oltre la danza.

Il momento emozionante della coreografia

Dopo la performance, la giudice Oriella Dorella ha chiesto a Pierpaolo Monzillo cosa avesse provato durante la coreografia. Il ballerino, visibilmente commosso, ha scelto di non parlare di sé direttamente, ma le lacrime hanno raccontato tutta la sua emotività.

Non è la prima volta che Pierpaolo mostra la sua fragilità: nel giornaliero del 30 settembre, aveva confessato: “Vorrei avere un rapporto con voi che non riesco a istaurare. Mi manca la mia ragazza e lei al telefono mi ha detto di essere forte, a me questa frase mi ha distrutto perché non riesco a esserlo come vorrei”.

Chi è Pierpaolo Monzillo

Pierpaolo Monzillo ha 18 anni ed è originario di Atena Lucana, un piccolo comune di poco più di 2000 abitanti in provincia di Salerno. Il giovane ballerino ha sempre mostrato una forte passione per la danza e sogna di diventare coreografo.

All’interno della scuola di Amici, è entrato grazie alla volontà della sua insegnante Veronica Peparini, che ha creduto nelle sue capacità fin dall’inizio. Nella sua scheda di presentazione, Pierpaolo ammette di avere spesso insicurezze estetiche e caratteriali, un aspetto che emerge anche nei momenti più emozionanti del programma.