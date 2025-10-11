Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste della quindicesima edizione di Tale e Quale Show. Con alle spalle un passato da ex concorrente di reality show (prima il Grande Fratello Vip e poi Pechino Express), l’influencer campana è riuscita nel suo intento di entrare nel cast del celebre varietà condotto da Carlo Conti.

“Finalmente ce l’ho fatta – ha dichiarato la Fiordelisi in un’intervista rilasciata a Novella 2000 -. Era un mio sogno, tant’è che avevo già fatto un provino per l’edizione dell’anno scorso, ma non ero stata presa. Così, mi sono messa a studiare a Milano. Ho studiato canto per due ore a settimana per sei o sette mesi, e ci ho provato di nuovo. Stavolta è andata”.

E ancora: “Qualcuno potrebbe pensare che volevo farlo per stare in tv in prima serata su Rai 1. Certo, a chi dispiacerebbe? Ma in realtà io l’ho sempre seguito da fan. Rispetto a quello che ho fatto in passato, questo non è un reality. E’ uno spettacolo ma anche un talent vero dove si studia: si canta, si balla, si recita […]”.

Antonella Fiordelisi ha intrapreso da alcuni mesi una relazione con Giulio Fratini, noto imprenditore toscano in passato legato a Elisabetta Gregoraci. “Giulio mi ha incoraggiato – ha detto l’ex gieffina -. Adesso è contentissimo, mi ha detto: ‘Finalmente fai un programma bellissimo’ perché è tra i più importanti nel panorama italiano. Inoltre è contento perché mi dice che finalmente imparerò a cantare… Mi ha sempre criticato ogni volta che l’ho fatto! E poi in queste settimane la distanza tra noi è più breve, quindi mi verrà a trovare spesso. Lui ha delle attività a Firenze e prima ero io, se ero libera, che lo raggiungevo il giovedì o il venerdì. Adesso ci vediamo solo di sabato e domenica”.