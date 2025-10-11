Nella Casa del Grande Fratello, l’aria è diventata tesa negli ultimi giorni. Il concorrente Omer Elomari, di origini siriane, sembra sempre più isolato dagli altri inquilini, e sui social si moltiplicano commenti e condivisioni che raccontano questa dinamica.

I comportamenti sospetti dei concorrenti

Decine di utenti su X hanno pubblicato foto e video in cui Omer Elomari appare escluso: cene in solitaria, conversazioni che si interrompono alla sua presenza e sguardi di diffidenza. Al momento, non sono chiare le motivazioni di questo isolamento, ma il pubblico sembra aver già preso posizione a favore del gieffino.

Un utente scrive: “Mi dite perché trattano Omer così? Non mi pare si comporti male, anzi è educato e misurato”. Un altro aggiunge: “Hanno trovato la vittima sacrificale da bullizzare. Io sto salvando solo lui”.

Il sostegno del pubblico

Il comportamento degli altri concorrenti ha acceso l’interesse dei telespettatori, che stanno mostrando un forte supporto online. La figura di Omer è percepita come quella di un concorrente corretto e rispettoso, e questo ha creato un legame immediato con il pubblico da casa.

Alleati nella Casa: Giulia e Rasha Younes

Non tutti gli inquilini ignorano Omer Elomari. Alcuni, come Giulia Soponariu, lo coinvolgono nelle conversazioni, segnalando che la Casa non è del tutto ostile. Inoltre, Rasha Younes sembra attratta dal suo atteggiamento composto: “Non so se fuori di qui lo guarderei, ma quell’atteggiamento a me fa impazzire. Così uomo, composto… Il fatto che sia così chiuso non mi spaventa”.

Nomination e possibile eliminazione

Attualmente, Omer Elomari è in nomination insieme a Giulio Carotenuto e all’ex pugile Matteo Azzali. Al momento i pronostici sembrano penalizzare soprattutto l’odontoiatra di Torre Annunziata, e l’isolamento crescente di Omer in Casa ha fatto sì che il gieffino siriano acquistasse il favore del pubblico.