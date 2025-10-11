Mew, ex protagonista di Amici 23, continua a far parlare di sé, sia per la sua musica sia per la vita sentimentale. La cantante ha recentemente attirato l’attenzione dei fan per la possibile relazione con Irama, dopo la conclusione della sua storia con Matthew.

La storia con Matthew: un amore intenso ma breve

Dopo più di un anno di relazione, Mew e Matthew hanno deciso di separarsi. La cantante ha annunciato la fine della loro relazione lo scorso aprile: “Le nostre vite hanno preso strade diverse”.

In un’intervista a All Music Italia, Mew ha raccontato la convivenza con il suo ex: “Io e lui siamo usciti dalla scuola di Amici e poi siamo andati subito a convivere, siamo stati insieme un anno e questo è quanto è durata la convivenza. Quindi ci siamo conosciuti molto bene. Vivere con una persona a cui tieni molto e che ha anche la tua stessa passione è certamente una cosa bellissima. Perché magari torni a casa dopo una giornata in studio e hai qualcuno con cui condividere queste emozioni e sensazioni. Sicuramente avere una relazione di questo tipo è bello, lo auguro a tutti, porterò con me ricordi davvero positivi. Però tra noi è finita, ma nonostante questo io gli auguro tutto il meglio possibile”.

Irama e la nuova possibilità d’amore

Dopo la fine della storia con Matthew, i fan sospettavano da tempo di un legame tra Mew e Irama, confermato dalle loro ultime apparizioni insieme.

Sulla sua situazione sentimentale, Mew ha dichiarato a Vanity Fair: “Io, ad oggi, non sento il bisogno di avere per forza qualcuno vicino, e va bene così. Vorrei che tutti, però, capissero che un compagno deve essere un’aggiunta, una cosa bella che fa parte della tua vita ma che non la completa perché poi, se viene a mancare, sentirai di aver perso una parte di te, ed è sbagliato. Bisogna bastarsi sempre e io mi basto”.

Amori passati e riflessioni sulla vita sentimentale

Riguardo a relazioni precedenti, Mew ha raccontato a Mario Manca: “Adesso sto bene, ma in passato ho capito che l’amore poteva fare male. La mia primissima relazione è durata cinque anni, ed era con un ragazzo molto più grande di me: avevamo due visioni di vita diverse che, a lungo andare, mi hanno fatto capire che ci sono diversi tipi di amore. Quello che stavo vivendo con quel ragazzo non era buono. Non sono purtroppo bravissima a scegliermi i compagni di vita, ma ora sento di avere bisogno di mettere da parte gli amori pesanti, fastidiosi, appiccicosi e tossici. Basta! Ho voglia di vivere serena, di avere una persona accanto che sia un plus nella mia vita e non una dipendenza”.