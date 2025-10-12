Sabato sera particolare per il palinsesto TV: su Rai Uno è andata in onda la partita Italia vs Estonia dalle 20:45 alle 22:45, facendo slittare di oltre un’ora Ballando Con le Stelle.

Ballando Con le Stelle: serata sprint

Milly Carlucci non si è fermata: in 2 ore e 40 minuti ha fatto ballare 12 coppie e il ballerino per una notte, con giudizi, tesoretto e classifica finale.

Nonostante il ritmo serrato, il programma ha ottenuto 2.090.000 spettatori e il 24,1% di share.

Tu Si Que Vales: spettacolo e finale

Su Canale 5, Tu Si Que Vales ha regalato emozioni e colpi di scena:

Il programma ha conquistato 3.996.000 spettatori e il 27,5% di share, diventando leader della serata.

Chi ha vinto la serata?