Sabato sera particolare per il palinsesto TV: su Rai Uno è andata in onda la partita Italia vs Estonia dalle 20:45 alle 22:45, facendo slittare di oltre un’ora Ballando Con le Stelle.
Ballando Con le Stelle: serata sprint
Milly Carlucci non si è fermata: in 2 ore e 40 minuti ha fatto ballare 12 coppie e il ballerino per una notte, con giudizi, tesoretto e classifica finale.
Nonostante il ritmo serrato, il programma ha ottenuto 2.090.000 spettatori e il 24,1% di share.
Tu Si Que Vales: spettacolo e finale
Su Canale 5, Tu Si Que Vales ha regalato emozioni e colpi di scena:
- Angela e il duo Sirca Marea in finale
- Laura Marchetti in lite con i giurati, soprattutto Sabrina Ferilli
- L’associazione Guardastelle con una performance commovente
Il programma ha conquistato 3.996.000 spettatori e il 27,5% di share, diventando leader della serata.
Chi ha vinto la serata?
- Ballando Con le Stelle: bene nonostante lo slittamento, 24,1% di share
- Tu Si Que Vales: quasi il doppio degli spettatori e share del 27,5%