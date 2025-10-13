La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, sta attraversando un periodo complicato. Dopo un avvio discreto, gli ascolti del reality show sono in calo, alimentando alcune voci su una possibile chiusura anticipata. Tuttavia, le ultime indiscrezioni confermano che il programma non rischia la cancellazione.
Gli ascolti del Grande Fratello in calo
Nonostante il ritorno alle origini con un cast composto da persone comuni, il pubblico sembra poco convinto. I dati Auditel mostrano un netto calo rispetto alle passate edizioni:
- L’edizione di Alfonso Signorini aveva registrato 2,51 milioni di spettatori con il 21,28% di share al debutto.
- La nuova edizione guidata da Simona Ventura ha segnato uno dei debutti più deboli della storia recente del reality.
Le cose non vanno meglio per la diretta h24 su Mediaset Extra, che ha registrato una media settimanale dello 0,30%.
Gabiele Parpiglia smentisce la chiusura anticipata
A chiarire la situazione è intervenuto il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha smentito categoricamente le voci di una chiusura anticipata: “No, non chiuderà…”. Secondo Parpiglia, il motivo principale risiede nei costi di produzione relativamente bassi, che rendono il programma sostenibile anche con ascolti deludenti.