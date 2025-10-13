Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, va in onda su Canale 5 la terza puntata della 19ª edizione del Grande Fratello. Il reality show più seguito d’Italia si prepara a un nuovo momento di tensione: l’eliminazione di uno tra Matteo Azzali, Omer Elomari e Giulio Carotenuto.

Giulio Carotenuto si sbilancia su Grazia Kendi

Il medico campano ha rivelato a Giulia Soponariu di provare un forte sentimento per Grazia Kendi, ma di non voler vivere dentro la Casa quello che era accaduto con Benedetta Stocchi. Giulio ha spiegato:

“Non sono pazzo di lei a livello estetico, sono pazzo a livello di animo. È di una sensibilità e di una forza... la rispetto tanto, le voglio tanto bene. Per il vissuto che ha non mi potrei mai sognare di fare qualcosa con lei. Mi piace assai, ma non è il piacere che mi piace normalmente”

Il concorrente ha quindi chiarito di preferire che qualsiasi legame nasca fuori dalle telecamere, lontano dalle dinamiche del gioco.

Le prime impressioni di Giulio sui nuovi concorrenti

Oltre alla confessione su Grazia, Giulio Carotenuto ha espresso i suoi pensieri sui nuovi gieffini parlando con Flaminia Romoli e Rasha Younes:

Con Flaminia e Mattia si è sentito subito più a suo agio.

e si è sentito subito più a suo agio. Con Bena ha percepito un muro, ma resta aperto a conoscerlo meglio.

La reazione di Bena non si è fatta attendere: “Ti vedo molto impostato. Se tu non fai un passo nei miei confronti, io per par condicio non lo faccio nei tuoi”.

Si preannuncia quindi una possibile tensione tra i due concorrenti, che potrebbe evolversi nel corso della serata.