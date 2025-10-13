Durante la puntata odierna di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha mostrato immagini inedite della rissa sfiorata tra Jonas e Omer, due concorrenti che sembrano ormai ai ferri corti. Il motivo apparente della lite? Una pizza nel forno. Ma dietro questo episodio banale si nascondono, forse, tensioni più profonde… e un pizzico di gelosia per Giulia Soponariu.

Lo scontro in cucina: tutto per una pizza

Tutto è iniziato in cucina, quando Jonas si è avvicinato al forno per controllare la cottura della pizza. Da dietro, Omer lo ha fermato dicendo: “Non è pronto, non è pronto”. Nonostante ciò, Jonas ha insistito per aprirlo comunque. Omer ha allora replicato: “Prego, ma l’ho appena visto io, prego!”. A quel punto il modello ha alzato i toni, rispondendo: “Ma sti ca**i? Voglio vedere pure un attimo io, posso?”.

Da lì la situazione è degenerata, dando vita a uno scontro verbale accesissimo.

Il siriano, ormai furioso, ha urlato: “Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei! Ti faccio vedere chi è l’uomo che hai nominato per non essere fragile. Sei un deficiente e un ignorante che non capisci niente della gente, stai zitto ignorante. Vai fuori!”.

Jonas e Omer: la vera motivazione della nomination

La lite per la pizza, dunque, è solo la punta dell’iceberg. Le tensioni tra Jonas e Omer erano già evidenti dalla puntata precedente, quando Jonas ha nominato Omer spiegando così la sua scelta: “Nomino Omer perché ha dei modi molto bruschi ed è cresciuto con dei valori diversi dai miei. Io sono qui anche per mostrare le mie fragilità e farmi conoscere, mentre Omer è cresciuto con l’idea che l’uomo deve essere forte e non deve sentirsi vulnerabile e mostrare le sue fragilità. Ho provato a parlarci ma mi ha sempre risposto a monosillabi. Non ho niente contro di lui, ma non riesco a trovare un canale di comunicazione”.

Gelosia e rivalità: la causa nascosta?

Secondo molti fan del programma, alla base della tensione tra i due ci sarebbe Giulia, la ragazza per cui entrambi sembrano provare un certo interesse. La rissa sfiorata in cucina potrebbe quindi essere solo il risultato di una rivalità sentimentale pronta a esplodere.