Anita Mazzotta ha lasciato improvvisamente la Casa del Grande Fratello 2025, senza avere la possibilità di salutare i suoi compagni di avventura.

La produzione del reality, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato che la concorrente è dovuta uscire per motivi familiari urgenti, senza però entrare nei dettagli.

Le parole di Cristina Plevani: “Ha seri problemi a casa”

Nelle ultime ore, Cristina Plevani ha aggiunto un importante tassello alla vicenda. Rispondendo a una fan su Instagram che aveva minacciato di “far affondare” l’edizione in caso di mancato rientro di Anita, l’opinionista ha scritto: “Ragazzi, da quello che ho capito Anita ha seri problemi a casa e credo che la decisione spetterà solo a lei. Ovvio che tutti vorremmo che lei rientrasse”.

Un messaggio che conferma come la situazione familiare di Anita sia davvero delicata.

Lo studio di tatuaggi chiuso: un ulteriore indizio

Un altro segnale preoccupante arriva dal suo lavoro. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali, lo studio di piercing e tatuaggi di Anita Mazzotta resterà chiuso per tutta la settimana. Una decisione che sembra collegata direttamente ai problemi familiari che l’hanno costretta a lasciare il reality di Canale 5.

Le ultime parole di Anita nella Casa: “Mia mamma non sta bene”

Poco prima di abbandonare il Grande Fratello, Anita aveva parlato apertamente della madre, esprimendo tutta la sua preoccupazione: “Io sono contenta di essere qui, con voi mi trovo molto bene, ma il mio cuore è anche fuori, per le cose di mia mamma. Lei ha le visite da fare e purtroppo non le sono andate bene

Lei mi ha chiamato e mi ha detto: non ti azzardare a tornare indietro per colpa mia, è la tua rivincita, pensa a te stessa. Però non è facile”.