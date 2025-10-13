Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. In studio, a commentare le dinamiche della casa, ci saranno tre volti amatissimi del programma: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi nel ruolo di commentatori speciali.

Tensione alle stelle nella Casa: scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe

La settimana è stata caratterizzata da momenti di forte tensione. Durante la giornata di sabato, infatti, si è consumato uno scontro molto duro tra Omer Elomari e Jonas Pepe, due concorrenti dalla personalità decisa e dal temperamento acceso. Il clima in casa si è fatto incandescente e la puntata di questa sera promette colpi di scena e confronti diretti in studio.

La storia di Rasha Younes conquista tutti

Tra i momenti più attesi, ci sarà l’approfondimento dedicato a Rasha Younes, una giovane concorrente di origini palestinesi che, pur essendo entrata da poco nella Casa, ha già fatto colpo su tutti i coinquilini. La sua storia personale e il suo modo di affrontare la convivenza stanno suscitando grande curiosità nel pubblico e potrebbero regalarle un ruolo di primo piano nel gioco.

Prima eliminazione: chi dovrà lasciare la Casa?

La puntata di questa sera segnerà anche la prima eliminazione ufficiale di questa edizione. In nomination ci sono Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari. Solo uno di loro dovrà dire addio al sogno del Grande Fratello. (clicca QUI per il sondaggio).

Il televoto è ancora aperto e il pubblico da casa deciderà chi merita di proseguire il percorso.

Una proposta provocatoria per i “casalinghi” del Grande Fratello

Durante la serata, il Grande Fratello metterà i cosiddetti “casalinghi” e “casalinghe” davanti a un bivio sorprendente: una proposta provocatoria e inaspettata che li costringerà a compiere una scelta difficile e divisiva.

Cosa decideranno i concorrenti? Le dinamiche interne alla Casa potrebbero cambiare radicalmente dopo questa prova.